Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 8 de maio

Áries 21/03 a 20/04 O encontro entre Vênus e Netuno em seu signo estimula uma postura gentil e aberta, favorecendo conexões sinceras e a compreensão das emoções alheias. No entanto, é importante evitar idealizações e a criação de vínculos baseados em dependência afetiva.

Touro 21/04 a 20/05 Frustrações podem gerar fragilidade emocional neste momento, podendo afetar seu bem-estar físico. É essencial respeitar seu ritmo, valorizar as pausas e buscar descanso sempre que sentir que precisa recarregar as energias.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Vênus e Netuno ampliam sua generosidade e sensibilidade, mas também pedem atenção para não idealizar demais as relações ou esperar algo em troca. Evite se envolver em relações que tragam sensação de dependência emocional.

Câncer 21/06 a 22/07 Conciliar as metas profissionais e as demandas diárias pode ser complicado neste momento, devido à tensão entre Lua, Vênus e Netuno. Desafios que tiram você da zona de conforto fazem parte de um processo de crescimento pessoal e ajudam a ver tudo por outro ângulo.

Leão 23/07 a 22/08 Com a tensão da Lua com Vênus e Netuno, suas ideias e sentimentos podem não ser recebidos com a sensibilidade esperada. Evite buscar validação externa e valorize uma postura mais reservada e tranquila.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua, Vênus e Netuno indicam uma fase em que os desejos podem falar mais alto que o bom senso e afetar a estabilidade financeira. Em vez de buscar conforto em bens materiais, tente priorizar o equilíbrio e a paz interior.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão entre Lua, Vênus e Netuno pode causar oscilações de humor afetando sua comunicação e o convívio com quem está por perto. Adote uma postura mais reservada e use o momento para escutar mais e compreender as necessidades alheias, exercitando empatia e cuidado com o outro.

Escorpião 23/10 a 21/11 Vênus e Netuno ampliam sua sensibilidade no cotidiano e nas relações. Porém, a Lua sugere cautela para não se anular ao tentar atender demais às necessidades de outras pessoas. Lembre-se de cuidar de si com o mesmo carinho que oferece.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sua postura fica mais aberta com o encontro entre Vênus e Netuno, facilitando a conexão com grupos e a troca de boas experiências. No entanto, evite criar expectativas nas relações para não lidar com frustrações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Vênus e Netuno na área familiar despertam acolhimento e sensibilidade, ajudando a cultivar um lar mais harmonioso. Porém, tente equilibrar os cuidados com a vida pessoal e os compromissos profissionais. Fuja de ilusões e mantenha o foco.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua intuição e criatividade se intensificam, ao mesmo tempo que sua comunicação se torna mais gentil e diplomática. Valorize suas convicções, mas evite alimentar expectativas irreais, mantenha o equilíbrio para lidar com as situações de forma objetiva.