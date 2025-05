Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Lucas Seixas/ Divulgação Roberta Campos faz show em Fortaleza

Roberta Campos

A cantora Roberta Campos se apresenta no Theatro Via Sul Fortaleza neste fim de semana. Ela realiza show voltado ao seu novo disco, intitulado "Coisas de Viver". O álbum reúne oito músicas inéditas e autorais. Estão previstos também sucessos como "De Janeiro a Janeiro" e "Minha Felicidade".

Quando: sábado, 10, às 21 horas



sábado, 10, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)



Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu

Andrea Bocelli

O trio A Bela e os Tenores, formado pela soprano Giovanna Maira e os Tenores Jorge Durian e Armando Valsani, apresenta neste sábado, 10, o espetáculo "Especial Andrea Bocelli". O Trio leva ao público repertório com os maiores sucessos do tenor, compositor e produtor musical italiano Andrea Bocelli. Há clássicos como "Vivo Per Lei", "Fall On Me" e "Con Te Partirò" no repertório.

Quando : sábado, 10, às 20 horas

: sábado, 10, às 20 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 90; vendas no site Uhuu





O Quinze

Com mediação da jornalista Regina Ribeiro, colunista do O POVO , é lançado na Biblioteca Pública Estadual do Ceará nesta quinta-feira, 8, o livro "Editar Rachel de Queiroz: travessias do romance 'O Quinze'", de Gilberto Gilvan. A obra analisa a trajetória do livro "O Quinze" entrelaçando com a produção editorial no Brasil entre 1940 e 1970.

Quando : quinta-feira, 8, às 18 horas

: quinta-feira, 8, às 18 horas Onde : Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

: Bece (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





Saravá Shalom

O auditório da Biblioteca da Universidade de Fortaleza (Unifor) é palco da pré-estreia do documentário "Saravá Shalom" nesta quinta-feira, 8. A produção mergulha no diálogo entre as tradições judaicas e afro-brasileiras. Dirigido por Alex Minkin, antropólogo visual e ativista cultural, o documentário aborda as histórias de descendentes de escravizados africanos, indígenas e judeus.

Quando : quinta-feira, 8, às 19h

: quinta-feira, 8, às 19h Onde : Auditório da Biblioteca da Unifor (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

: Auditório da Biblioteca da Unifor (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito





Concerto

É realizado nesta sexta-feira, 9, um concerto protagonizado pela Orquestra Jacques Klein e pelo Coral Vozes de Iracema. A primeira parte é dedicada às interpretações do Coral Vozes de Iracema, com obras de compositores como J. Larson e Adoniran Barbosa. Na sequência, a Orquestra Jacques Klein assume o palco com repertório especial. Encerrando a noite, coral e orquestra se unem para um trabalho conjunto.

Quando : sexta-feira, 9, às 20 horas

: sexta-feira, 9, às 20 horas Onde : Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

: Teatro Celina Queiroz (Avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito





Feira do Zé

A Casa de José de Alencar, equipamento da Universidade Federal do Ceará (UFC), realiza neste sábado, 10, a Feira do Zé, espaço de valorização da economia criativa. A edição conta com mais de 50 expositores dos mais diversos segmentos, como alimentação, moda e literatura.

Quando : sábado, 10, das 9h às 13 horas

: sábado, 10, das 9h às 13 horas Onde : Casa José de Alencar (Avenida Washington Soares, 6055 - Messejana)

: Casa José de Alencar (Avenida Washington Soares, 6055 - Messejana) Gratuito

Mais informações: @casajosedealencaroficial





Festival de Metal

O Opera Music Bar é casa neste domingo, 11, do Baby Metal Festival, evento que reúne tributos a diferentes bandas. O repertório inclui clássicos do rock (As Caramelas), tributo aos Mamonas Assassinas (Debil Metal), rock retrô (Purple Wave), tributo ao Anthrax (I Am The Law) e tributo ao Sepultura (foto) (Brutal Inc).

Quando : domingo, 11, às 15h

: domingo, 11, às 15h Onde : Opera Music Bar (Avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

: Opera Music Bar (Avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Quanto: R$ 15; vendas no Sympla