Da fertilidade ao sabor, conheça a história do tiramisù

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,02-05-2025: Comes & Bebes especial sobre tiramisu doce italiano de café/capuchino no restaurante La Bela Italia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Hoje em destaque em vários restaurantes de Fortaleza, o tiramisù é um doce tipicamente italiano, o mais conhecido de seu país no mundo. Sua criação, no entanto, não surgiu há mais de cinco séculos para integrar um menu de sobremesas, mas sim para aflorar a sexualidade dos casais e ajudar a produzir descendentes.

A palavra "tiramisù" é uma junção da frase italiana "tirami su", que significa "levanta-me" ou "puxa-me para cima". O doce ganhou esse nome quando foi adicionado em sua receita o café — considerado afrodisíaco — e o chocolate, também estimulante.

Antes disso, no século XVI, o doce teve um ascendente com o nome "Zuppa del Duca", em referência ao duque Cosme III de Médici, e era composto por ovos, leite e vinho marsala. As pesquisas históricas da época apontam que essa "sopa" tinha o objetivo de auxiliar as famílias a terem descendentes.

A versão que conhecemos hoje — com café, mascarpone (queijo italiano), gemas de ovo e savoiardi (biscoito italiano estilo champanhe) - é a versão "pavê", desenvolvida na região de Toscana e consumida antes dos encontros amorosos.

A receita ganhou o paladar de milhares de pessoas ao redor do mundo e tem até sua origem questionada historicamente por outros estados italianos que reivindicam a sua "paternidade".

Por esta popularidade mundial, em 2017 foi criada a Copa do Mundo de Tiramisù, competição internacional de confeitaria que acontece todos os anos na Itália, onde é escolhido a melhor receita de tiramisù desenvolvida por confeiteiros amadores, que podem usar somente ingredientes da receita tradicional.

Em 8 de outubro de 2023, o título de melhor confeiteira na Copa do Mundo de Tiramisù foi conquistado por uma brasileira, Patrícia Guerra (@patriciaguerra.tiramisu no Instagram), a primeira pessoa sul-americana a ganhar esse título.

Tradicional e adaptado

Tradicionalíssimo! Assim define o tiramisù que está no cardápio desde a abertura do La Bella Itália, restaurante italiano localizado na Praia de Iracema. "Nós importamos o mascarpone e o biscoito savoiardi (biscoito italiano próprio para o tiramisù). Ele é a nossa sobremesa mais vendida, acho que o público daqui adora porque ele é leve e equilibrado em açúcar", define o chef Fábio Denardi.

A casa também aderiu a uma versão que incorpora o novo queridinho do momento: o pistache. Ele está incluso no menu especial de pistache, que custa R$ 180 e contempla também entrada e prato principal. Fábio explica: "neste caso, o creme tradicional do tiramisù é feito com pasta de pistache e o biscoito é embebido com limoncello".

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 18 horas às 23h30min / sexta-feira e sábado, das 11 horas às 15h30min e das 18 horas à 00h / domingo, das 11 horas às 15h30min e das 18h às 23h30min

Onde: Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema

Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema Quanto: R$ 38 (tradicional) e R$ 180 (incluso apenas no menu exclusivo de pistache)

R$ 38 (tradicional) e R$ 180 (incluso apenas no menu exclusivo de pistache) Instagram: @labellaitaliafortaleza

Descontruído

Tiramisù desconstruído? É isso que propõe o restaurante DOC Trattoria, mas em uma versão da alta gastronomia. "É uma versão mais elaborada do que o clássico", destaca Gerson Campelo. "Ele segue a essência do tiramisù tradicional, com o creme de mascarpone. Além disso, incorporamos um crème anglaise de cacau, trazendo não apenas um diferencial visual, mas também uma nova experiência ao paladar", complementa o chef

sobre a sobremesa, que também envolve ouro polvilhado na decoração.

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 11h às 15 horas e das 18 às 23 horas / sexta-feira a domingo, das 11 às 00 horas

segunda a quinta-feira, das 11h às 15 horas e das 18 às 23 horas / sexta-feira a domingo, das 11 às 00 horas Onde: Rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota

Rua Ana Bilhar, 1173 - Varjota Quanto: R$ 52

R$ 52 Instagram: @doctrattoriaewinebar

Mini Tiramissù

No Ponza Frutos do Mar, o doce também faz sucesso. Lá, a sobremesa é apresentada numa versão menor, que envolve mascarpone, biscoito champagne embebido em sumo de limão e finalizado com fruta.

Funcionamento: de terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min e das 18 às 0 horas /sexta-feira à sábado das 11h30min às 00 horas / domingo, das 11h30min às 23 horas

de terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min e das 18 às 0 horas /sexta-feira à sábado das 11h30min às 00 horas / domingo, das 11h30min às 23 horas Onde: R. Vicente Leite, 520 - Loja 01 - Meireles

R. Vicente Leite, 520 - Loja 01 - Meireles Quanto: R$ 42

R$ 42 Instagram: @ponzafrutosdomar





Delicado

Clássico e delicado: assim é definido o titamisù do Cortile Ristorante. Com a receita tradicional de mascarpone, biscoito, café e cacau, o local propõe o "básico que dá certo".

Funcionamento: de terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min e das 18 às 00 horas /sexta-feira à sábado das 11h30min às 00 horas / domingo, das 11h30min às 22 horas

de terça a quinta-feira, das 11h30min às 15h30min e das 18 às 00 horas /sexta-feira à sábado das 11h30min às 00 horas / domingo, das 11h30min às 22 horas Onde: R. Vicente Leite, 520 - Meireles

R. Vicente Leite, 520 - Meireles Quanto: R$ 35

R$ 35 Instagram: @cortileristoranteee

Elegante

O Babbi Osteria é um dos que não deixam a sobremesa fora do cardápio. Intenso em sabor, prato traz suavidade com a base de mascarpone e a força do biscoito embebido no café.