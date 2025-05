Dia das Mães: restaurantes de Fortaleza oferecem menu para data

Foto: Divulgação/DOC TRATTORIA & WINE BAR Prato do DOC Trattoria & Wine Bar é opção para o Dia das Mães

Neste domingo, 11, é celebrado o Dia das Mães, e para comemorar a data diversos espaços gastronômicos de Fortaleza estarão com programação especial e novidades nos menus.

Para quem busca surpreender a mãe com um café da manhã, o DOC Trattoria & Wine Bar apresenta um novo menu com foco em preparos artesanais e curadoria de sabores. A novidade está disponível aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 11 horas.

Batizado de Colazione DOC, o café da manhã completo inclui clássicos como ovo benedict, iogurte grego com frutas da estação, croissant, mix de pães, presunto, queijo prato, geleia do dia e café expresso ou americano. A experiência individual é servida por R$ 58, com possibilidades de personalização com cafés especiais.

Dia das Mães com menu especial

Já para quem prefere um almoço, o Hotel Gran Marquise apresenta ações especiais para o período celebrativo. Assinado pelo chef Edilson Araújo, o menu traz em sua entrada pratos como tapas, com bruschetta de salmão, queijo brie com presunto de parma, polvo, shitake com cream cheese e camarão com abacate, e a salada mediterrânea, com tomate cereja, azeitona, cebola e azeite.

Entre os pratos quentes, estão o camarão ao brie e farofa de amêndoas, filé mignon com molho ferrugem e o risoto de lagosta com aspargo verde. Para as sobremesas, o clássico bolo red velvet, a tarte Bourdaloue, uma tartelete limão, morango, maçã e nozes. O valor por pessoa é R$ 189.

Café da Manhã no DOC Trattoria e Wine Bar

Quando: aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 11h

Onde: r. Ana Bilhar, 1173 - Varjota

Mais informações: (85) 981048800 ou pelo Instagram @doctrattoriaewinebar

Valor: experiência completa individual por R$58

Dia das Mães Gran Marquise

Quando: domingo, 11, das 12h às 15h

Onde: Avenida Beira Mar, 3980

Modelo de serviço: buffet, sem a inclusão de bebidas

Valor por pessoa: R$189

Crianã até 6 anos não paga e de 7 a 12 anos tem 50% de desconto

Mais informações: 4006.5000