Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 9 de maio

Domina nas altas ciências, a filosofia oculta, a Teologia e as artes liberais. Dá a facilidade de aprender o que se estuda; proporciona fisionomia e caráter agradáveis, e influi no gosto dos prazeres honestos. O gênio contrário domina a ignorância, a libertinagem e todas as más qualidades do corpo e da alma. Poderá cinicamente considerar-se o melhor, com sua boa - mas falsa - conduta.

O SANTO Beato Estêvão Grelewski

Nasceu na comuna de Dwikozy, centro-sul da Polônia, em 1899. Tornou-se sacerdote no ano de 1921 e, em 1924, obteve doutorado em direito canônico na universidade de Estrasburgo, França, onde cuidava das paróquias em que os imigrantes poloneses estavam inseridos. Ao regressar à terra natal, tornou-se secretário geral da Ação católica operária de Radom, colaborou com os Correio de Varsóvia, com a voz do povo e com os jornais católicos. Escreveu diversas obras, principalmente contra o protestantismo e seitas presentes na Polônia. Enfrentou o início da segunda guerra mundial e foi preso, junto com seu irmão, o abade Casimiro Grelewski. Sofreu no campo de concentração de Dachau e acabou morrendo de fome. Padre Estêvão Grelewski foi beatificado em 1999, por João Paulo II.