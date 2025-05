Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 9 de maio (09/05)

Foto: Jan Carneiro/Divulgação A comediante Suzy Brasil, que foi vencedora do Prêmio do Humor em 2023

A comediante Suzy Brasil, que foi vencedora do Prêmio do Humor em 2023, chega em Fortaleza com a estreia do show "Made in Brasil", em que ela relembra histórias divertidas que aconteceram ao longo dos seus mais de 25 anos de vida artística como drag e mais de 40 anos de vida do seu criador Marcelo Souza.

Quando: sexta-feira, 9, às 22 horas

sexta-feira, 9, às 22 horas Onde: Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Ai Dentu Comedy (Avenida Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga) Quanto: a partir de R$ 50, vendas em Sympla.com

Um Show Sobre Casamento

O Teatro RioMar Fortaleza recebe nesta sexta-feira, 9, o comediante, youtuber e ator Murilo Couto com o show de humor "Construindo Um Show Sobre Casamento". O artista promete fazer o público se divertir ao mergulhar de cabeça em sua recém-descoberta vida de casado, repleta de desafios e momentos cômicos.

Quando: sexta-feira, 9, às 21 horas

sexta-feira, 9, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500)

Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500) Quanto: a partir de R$ 40, vendas em Uhuul

a partir de R$ 40, vendas em Uhuul Mais informações: @teatroriomarfortaleza





Proletário

O Calçadinha Bar recebe nesta sexta-feira, 9, o lançamento do novo single de Felipe Cazaux & Groovaux, o "Proletário". A partir das 20 horas, eles apresentam o novo hit, que será sucedido por um jam session de aniversário do artista, com músicos convidados e parceiros da cena local.

Quando: sexta-feira, 9, às 20 horas

sexta-feira, 9, às 20 horas Onde: Calçadinha Bar (Rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles)

Calçadinha Bar (Rua Carlos Vasconcelos, 692 - Meireles) Quanto: R$ 20 (couvert)

R$ 20 (couvert) Mais informações: @calcadinhabar





POP CLUBE EDITION

Nesta sexta-feira, 9, a pub Vibe 085 prepara uma festa para quem curte os sons das divas pop. A partir das 21 horas, a discotecagem do local apresenta as músicas de maior sucesso das artistas Chappel X Charli Xcx X Sabrina X Taylor X Billie. Além disso, a festa inclui um setlist que inclui Miley Cyrus, Dua Lipa, Selena Gomez e Ariana Grande.

Quando: sexta-feira, 9, a partir das 21 horas

sexta-feira, 9, a partir das 21 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla

R$ 25; vendas no Sympla Mais informações: @vibe085pub





Não Me Entrego, Não!

O Othon Bastos apresenta nesta sexta-feira, 9, o espetáculo "Não Me Entrego, Não!", que reflete a importância do cultivo de memórias positivas como uma maneira de valorizar o tempo presente. A montagem é baseada nos manuscritos e vivências profissionais de Othon.

Quando: sexta-feira, 9, e sábado, 10 às 19 horas; domingo, 11, às 18 horas

sexta-feira, 9, e sábado, 10 às 19 horas; domingo, 11, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: plateia inferior por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); e plateia superior R$ 100

plateia inferior por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); e plateia superior R$ 100 Mais informações: @othonbastosnoteatro