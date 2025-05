Fortaleza recebe espetáculo Diário de um Louco, com Milhem Cortaz

Foto: Priscila Prade/Divulgação Peça com Milhem Cortaz revisita o conto do escritor russo Nikolai Gogol

De 14 a 18, e de 22 a 25 de maio, a Caixa Cultural de Fortaleza recebe o espetáculo "Diário de um Louco", estrelado por Milhem Cortaz.

Com direção de Bruce Gomlevsky, a peça revisita o conto homônimo e atemporal do escritor russo Nikolai Gogol (1809–1852), transformando-o em um mergulho na mente de um homem que se encontra entre a realidade e o delírio.

Ao longo das cenas, a narrativa acompanha a trajetória de Akcenti Ivanovitch, um funcionário público cuja vida monótona se desfaz em fragmentos de alucinação.

Através de seu diário, o espectador testemunha a deterioração mental do personagem, impulsionada por humilhações sociais e frustrações íntimas que levam o público à reflexão.

A peça integra a programação comemorativa dos 45 anos da Caixa Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília, além dos 13 anos da Caixa Cultural Fortaleza.

Para clientes do banco Caixa, haverá gratuidade para a sessão de quarta-feira, 14.

Para o restante do público, os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria da Caixa Cultural a partir do dia 9 de maio, com a meia-entrada no valor de R$ 15 e a inteira, R$ 30.

Relembre a carreira de Milhem Cortaz

Após 15 peças teatrais, o espetáculo marca a estreia de Cortaz em um monólogo.

Nascido em São Paulo, o ator começou sua trajetória no teatro aos 11 anos, indo posteriormente estudar na Itália e integrar o grupo “Commedia Dell’Arte’’.

No cinema, tornou-se conhecido por seus papéis em filmes como “Carandiru”, “Tropa de Elite”, “O Lobo Atrás da Porta" e "Bicho de Sete Cabeças".

Na televisão, teve participações nas novelas “Amor de Mãe”, "Torre de Babel" e "A Próxima Vítima", além de séries como "Ilha de Ferro" e "Carga Pesada". Mais recentemente, ele participou do seriado da Globoplay, "Os Outros”.

Peça "Diário de um Louco" em Fortaleza