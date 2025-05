Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 10 de maio

Áries 21/03 a 20/04 A energia de Mercúrio ativa seu senso prático, favorecendo a organização da rotina e o cuidado com o que é essencial, incluindo o lado financeiro. Aprimore a forma como lida com os recursos, mas evite se envolver em projetos arriscados ou fora do habitual.

Touro 21/04 a 20/05 Com Mercúrio transitando em seu signo, seu senso crítico e a objetividade ficam mais fortes, favorecendo a defesa dos seus interesses e o avanço dos seus planos. Ainda assim, evite projetos arriscados e prefira atitudes mais seguras e bem planejadas neste período.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Você começa a lidar com os desafios de forma mais racional, o que facilita o ajuste de suas estratégias. Encare suas fragilidades com maturidade, mas evite cair em uma autocrítica excessiva que possa paralisar seu progresso.

Câncer 21/06 a 22/07 Com Mercúrio ativando o setor das amizades, cresce o seu interesse por atividades em grupo facilitando trocas intelectuais, inclusive online. Evite se envolver em debates divergentes, pois podem surgir tensões e confrontos desnecessários.

Leão 23/07 a 22/08 Mercúrio fortalece seu lado empreendedor e permite perceber com clareza as oportunidades e os desafios profissionais. É um bom momento para buscar novos aprendizados. Mantenha distância de conflitos por poder e foque no que é construtivo.

Virgem 23/08 a 22/09 Com Mercúrio ativando o setor espiritual a vontade de aprender se intensifica, fortalecendo sua evolução pessoal. É o momento de investir no autoconhecimento. Mas lembre-se de equilibrar o desenvolvimento intelectual com cuidados físicos, pois a tensão com Plutão pode afetar seu bem-estar.

Libra 23/09 a 22/10 Mercúrio marca uma fase de mais introspecção, fortalecendo seu senso crítico, o foco na organização do cotidiano e nas ambições. No entanto, evite se fechar demais para não afetar os vínculos com aqueles que estão ao seu redor.

Escorpião 23/10 a 21/11 A passagem de Mercúrio pelo setor de relações favorece a escuta e o diálogo, aproximando você de quem compartilha ideias semelhantes. Algumas tensões podem surgir, exigindo mais maturidade e equilíbrio para lidar com as diferenças.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu foco na gestão e organização da rotina cresce, aprimorando sua capacidade de comunicação com quem está ao redor. Você percebe com mais clareza o que precisa ser feito, mas é importante manter a flexibilidade para lidar com imprevistos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 As atividades ligadas ao intelecto ganham destaque com Mercúrio, estimulando seu interesse por atividades culturais e conexões em rede. Aproveite, mas evite extrapolar o orçamento com gastos que não estavam previstos e que podem desequilibrar suas finanças.

Aquário 21/01 a 18/02 O foco nas questões familiares se intensifica, favorecendo o planejamento e o diálogo com as pessoas próximas. Procure resolver os impasses com calma, respeitando a diversidade de opiniões e evitando se posicionar de maneira autoritária frente aos desafios diários.