Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 10 de maio (10/05)

Foto: Yuri Lobato Superbanda promove festa neste sábado

Acontece neste sábado, 10, o Prensadão da Superbanda. Com show de quase quatro horas de duração e a "volta da metaleira do Carnaval", a Superbanda convida nomes como Makem, Mulher Barbada, Dipas e Camaleoa. Os DJs Dino e Morr completam o time. A festa surgiu da vontade de tocar por mais tempo e testar músicas novas. O evento conta com duas horas de caipirinha liberada.

Quando: sábado, 10, às 16 horas

sábado, 10, às 16 horas Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Praia de Iracema)

Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 40; ingressos disponíveis no Sympla





Dia das Mães

A Vila Azul do Mar, localizada no Beach Park, oferece programação pensada para o Dia das Mães. Neste sábado, 10, há show de Luh Lívia (foto) às 17 horas, com sucessos do pop rock nacional e internacional. Na sequência, às 19h50min, Camila Marieta leva ao público pop regional contemporâneo. O espetáculo "Circolarizando", às 17 horas, e a oficina de slime, às 20 horas, são atrações disponíveis para as crianças. No domingo, 11, Caike Falcão e a banda Four de Reis unem blues, rock, MPB e pop reggae.

Quando: sábado, 10, a partir das 17 horas, e domingo, 11, a partir das 19h50min

sábado, 10, a partir das 17 horas, e domingo, 11, a partir das 19h50min Onde: Vila Azul do Mar (vila dentro do Beach Park - Rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Vila Azul do Mar (vila dentro do Beach Park - Rua 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz) Acesso gratuito





Feijosamba

O Quintal do Samba promove neste sábado, 10, a terceira edição da festa Feijosamba. Ela será realizada no Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército Brasileiro (Cresse). O evento mistura feijoada, tradição e samba raiz. Estão entre as atrações o Grupo Evolusamba, Claudemir Iluminado Show e, pra finalizar, acompanhando o Marquinhos PQD, o Grupo Mist'samba.

Quando: sábado, 10, a partir das 13 horas

sábado, 10, a partir das 13 horas Onde: Cresse Fortaleza (av. Borges de Melo, 1881 - Parreão)

Cresse Fortaleza (av. Borges de Melo, 1881 - Parreão) Quanto: a partir de R$ 80; vendas no local





Camerata de Cordas

A Camerata de Cordas da Universidade Federal do Ceará (UFC) apresenta neste sábado, 10, o concerto "Como é grande o meu amor por você", em homenagem ao Dia das Mães. A apresentação acontecerá na praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE). No repertório, músicas de estilos diversos, incluindo obras de Bach, Pixinguinha, Roberto Carlos, Beatles, entre outros.

Quando: sábado, 10, às 18 horas

sábado, 10, às 18 horas Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito