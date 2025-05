Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 11 de maio (11/05)

Foto: Agência Labverso/Divulgação Esquina Brasil/Nega Teresa tem programação especial para Dia das Mães

O restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa oferece programação especial para este domingo de Dia das Mães, com sons de Jazz, da Bossa Nova e da MPB. Quem se apresenta são os músicos Moacir Bedê e Fábio Amaral, que prometem resgatar a memória amorosa entre mães e filhos.

Quando: domingo, 11, a partir das 13 horas

domingo, 11, a partir das 13 horas Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Entrada gratuita







Samba e celebração

Em comemoração ao Dia das Mães, o Boteco do Illa, na Praia de Iracema, recebe o grupo Samba do Zé neste domingo, 11, com programação de happy hour a partir das 17h30min. Além disso, o gin entra em promoção no evento: na compra de um por R$ 31,80, o cliente ganha outro.

Quando: domingo, 11, a partir das 17h30min

domingo, 11, a partir das 17h30min Onde: Boteco do Illa (Avenida Beira Mar, 1800 - Praia de Iracema)

Boteco do Illa (Avenida Beira Mar, 1800 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (couvert)

Cortesia para as mães

Para tornar o Dia das Mães mais saboroso, o restaurante La Bella Itália prepara uma surpresa. Além do cardápio completo disponível para pedidos, o local dará a cada mãe um cartão com mensagem personalizada e uma cortesia de sobremesa à escolha.

Quando: domingo, 11, das 11h às 15h30min e das 18h às 23h30min

domingo, 11, das 11h às 15h30min e das 18h às 23h30min Onde: La Bella Itália (Avenida Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema)

La Bella Itália (Avenida Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema) Entrada gratuita





Almoço cultural

O Ideal Clube promove programação para celebrar o Dia das Mães. A partir das 12 horas, o restaurante do espaço recebe o pianista Adriano Oliveira. No Piano Bar, o artista João Paulo apresenta performance com teclado e violino.

Quando: domingo, 11, a partir das 12 horas

domingo, 11, a partir das 12 horas Onde: Ideal Clube (Avenida Monsenhor Tabosa, 1381- Meireles)

Ideal Clube (Avenida Monsenhor Tabosa, 1381- Meireles) Entrada gratuita









Programação especial

O Grand Shopping celebra o Dia das Mães com programações durante todo o mês. Neste domingo, 11, os eventos são "Oficina de Pintura em Tela: Mães" e o "Almoço de Mães", que terá a cantora Lia Maia.

Quando: domingo, 11, às 12h30min (Almoço das Mães) e às 17 horas (Oficina de Pintura)

domingo, 11, às 12h30min (Almoço das Mães) e às 17 horas (Oficina de Pintura) Onde: Grand Shopping (Avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Grand Shopping (Avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Entrada gratuita

Mais informações: @grandshoppingce