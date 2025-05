Horóscopo: previsões dos signos para hoje, segunda-feira, 12 de maio

ÁRIES

O céu da semana favorece seu crescimento pessoal e melhora a gestão financeira, surge também um maior senso coletivo, já que a Lua passa entre o setor íntimo e o das amizades, na fase cheia. Ideias se desenvolvem e ganham força, ajudando você a pensar em soluções criativas.

TOURO

O céu da semana favorece as trocas com as pessoas ao redor, ajudando você a amadurecer e fortalecer vínculos baseados em valores parecidos. A união entre Sol e Urano em seu signo amplia o pensamento e favorece mudanças positivas.

GÊMEOS

O céu da semana favorece a dedicação à vida pessoal, ajudando a melhorar hábitos e a crescer internamente. Momentos de introspecção trazem mudanças significativas, já que Sol e Urano seguem juntos na área de crise, favorecendo renovações.

CÂNCER

O céu da semana estimula conexões importantes, e o envolvimento em ações em grupo, que fortalecem seu círculo de confiança. Parcerias marcantes podem surgir, já que Sol e Urano seguem juntos, movimentando a área das amizades com boas oportunidades de renovação.

LEÃO

O céu da semana favorece o envolvimento nas tarefas do dia a dia e a encontrar formas de deixar a convivência doméstica mais leve. As mudanças são bem-vindas e ajudam você a se organizar melhor. Com Sol e Urano unidos na área do trabalho, ideias diferentes ganham espaço e podem facilitar os processos.

VIRGEM

O céu da semana deixa sua criatividade em alta, favorecendo diálogos e projetos em conjunto. As ações são movidas por propósitos maiores e o desejo de renovação, já que Sol e Urano na casa espiritual, motivam gestos significativos.

LIBRA

O céu da semana pede mais atenção ao bem-estar, pois a Lua transita do setor material e dos prazeres, na fase cheia, um alerta para equilibrar os gastos. Sol e Urano juntos, na área financeira trazem oportunidades para gerar renda de formas diferentes, o que pode ser positivo, desde que bem planejado.

ESCORPIÃO

O céu da semana sugere um momento de fortalecimento pessoal enquanto você organiza o lar e as relações mais íntimas. A Lua transita entre seu signo e o setor familiar, na fase cheia, favorecendo encontros leves e experiências diferentes ao lado de quem está mais perto de você.

SAGITÁRIO

Os desafios do dia a dia ajudam você a pensar em formas melhores de se organizar. A Lua, na fase cheia, transita entre o setor de crise e o das ideias abrindo espaço para rever escolhas e melhorar seu planejamento com ações criativas e decisões mais ousadas.

CAPRICÓRNIO

O céu da semana favorece o crescimento pessoal, com apoio prático e emocional de quem está por perto. A Lua cheia passa pelo setor das amizades e material, enquanto Sol e Urano favorecem a busca por atividades criativas e momentos divertidos em grupo.

AQUÁRIO

O céu da semana estimula o foco nas responsabilidades, que ficam mais evidentes, assim como suas ambições. Procure equilibrar as obrigações com momentos leves e agradáveis, já que Sol e Urano seguem juntos na área familiar.

PEIXES

O céu da semana marca um momento de reflexões mais intensas sobre a vida e ajuda você a assumir uma postura firme para lidar com os desafios. Novas ideias ganham força, já que Sol e Urano seguem juntos na área da comunicação.