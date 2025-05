João Bosco apresenta show em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram (@joaoboscoreal) Artista interpreta canções como "Corsário" e O Bêbado e a Equilibrista"

O cantor e compositor João Bosco tem data confirmada para voltar aos palcos de Fortaleza.

O artista se apresentará no dia 2 de agosto, no Teatro RioMar, em show que promete emocionar o público cearense com clássicos de sua carreira.

Apesar da confirmação do show, pelas redes sociais do artista, e da data, mais informações — como início das vendas de ingressos, valores e formato da apresentação — ainda não foram divulgadas oficialmente pelos organizadores.

Ícone da música popular brasileira, João Bosco é conhecido por sucessos como “O Mestre-Sala dos Mares”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Corsário”, entre tantas outras composições marcantes em parceria com nomes como Aldir Blanc.

Sua última apresentação em Fortaleza foi em dezembro de 2024, durante o Festival Choro Jazz, quando dividiu o palco com a cirandeira Lia de Itamaracá.

Mais detalhes sobre o show no Teatro RioMar devem ser divulgados nos próximos dias.



