O SANTO: Santa Joana de Portugal

Joana, nascida no ano de 1452 em Lisboa, Portugal, era a filha primogênita do rei D. Afonso V, da Casa de Avis, e da rainha D. Isabel. Com 15 anos, a morte da mãe a fez assumir como princesa regente, herdeira da coroa de Portugal, pois seu pai partiu em expedição militar no Marrocos. Desejava uma vida de penitente, passando as noites em oração, jejuando e cuidando dos pobres, enfermos, prisioneiros e religiosos. Pretendia consagrar-se à vida religiosa num convento, mas sofreu pressões para o casamento. Recusou veementemente. Aos 19 anos, conseguiu convencer o pai a permitir sua vida religiosa e entrou no Mosteiro de Odivelas em 1471. Nunca chegou a professar os votos definitivos na vida religiosa, tanto por causa de questões de saúde quanto pelo peso do trono. Faleceu em 12 de maio de 1490.