Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 12 de maio (12/05)

Foto: David Felicio Araujo/Divulgação 1 temporada série "Se Avexe Não" estreia na Netflix

A série cearense de comédia "Se Avexe Não" estreou na Netflix. Com direção de Luciana Vieira e Wislan Esmeraldo, a produção foi gravada pela orla de Fortaleza e região metropolitana. A obra conta a história da família Nobre, que passa a morar com todos os integrantes na mesma casa devido a problemas financeiros. Quem acolhe todos — por obrigação — é Selma. Todos os familiares têm uma razão para morar com ela.

Onde: Netflix





Prêmio Literário

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Pallas de Literatura 2025. A iniciativa visa descobrir autores negros e oferecer a eles a primeira oportunidade de publicar um romance no país, na mesma casa que edita nomes como Conceição Evaristo (foto) e Eliana Alves Cruz. O romance deve ser inédito e o tema é livre. Além de publicar a obra, quem vencer ganhará uma mentoria com o escritor Henrique Rodrigues, curador do Prêmio Pallas de Literatura.

Quando: inscrições até 30 de junho

inscrições até 30 de junho Onde: premiopallas.com.br





Bienal da Dança

A XV Bienal Internacional de Dança do Ceará abre convocatória para audições de bailarinas. Serão selecionadas sete artistas mulheres, com sólida experiência em dança contemporânea e alta resistência física para a remontagem do espetáculo "Saison Sèche" (Estação Seca), da coreógrafa francesa Phia Ménard (foto). As audições vão acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio na Escola Porto Iracema das Artes.

Quando: até 19 de maio

até 19 de maio Onde: inscrições em bit.ly/convocatoriadanca





Museu Brinquedim

O Festival Alberto Nepomuceno e o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) promovem nesta segunda-feira, 12, a conversa virtual "Museu Brinquedim: Um Elogio à Arte de Brincar". A programação integra o ciclo de conversas "Joias do Ceará", que trata sobre acervos de acesso público e é conduzido pela jornalista Izabel Gurgel. O destaque da vez é o Museu Brinquedim, localizado em Pindoretama, que reúne cerca de 500 obras do artista Dim Brinquedim.

Quando: segunda-feira, 12, das 19h às 20h30min

segunda-feira, 12, das 19h às 20h30min Onde:youtube.com/@festivalalbertonepomuceno-5227





Karate Kid

O filme "Karate Kid Lendas" segue em cartaz em Fortaleza. Depois de uma tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong é forçado a sair de sua casa para morar em Nova York. Enquanto tenta se encaixar na nova escola, os problemas o encontram em todos os lugares. Quando um novo amigo precisa de ajuda, Li entra em uma competição de caratê - mas só suas habilidades não bastam. O professor de kung fu de Li, Sr. Han, recruta o Karate Kid original, Daniel LaRusso para ajudar.

Quando e onde: Ingresso.com