Programe-se: confira agenda cultural para esta terça-feira, 13 de maio (13/05)

Foto: Igor de Melo/ divulgação Mestre da Cultura Júlio Santos, referência nacional em fotopintura e na preservação da memória visual cearense.

A 76ª edição do Salão de Abril segue disponível no Centro Cultural Casa Barão de Camocim. A mostra reúne 39 artistas nordestinos e propõe uma reflexão sobre a relação entre arte, memória e território. Com o tema "Despertar à Terra", destaca a reconexão com a natureza, a preservação ambiental e o patrimônio cultural. A curadoria de Aline Ambrósio e Wes Viana valoriza a multiplicidade de expressões artísticas e homenageia o Mestre da Cultura Júlio Santos (foto).

Casa Barão de Camocim (rua Gen. Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito

Salmo 91

Volta a ser apresentado no Teatro Dragão do Mar o espetáculo "Salmo 91", que aborda o massacre do Carandiru. Em 1992, 111 detentos foram mortos durante uma intervenção policial no extinto Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo. A peça, escrita por Dib Carneiro, revisita as vozes dos sobreviventes.

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Lampião

Dirigido por Wolney Oliveira, o filme "Lampião, Governador Do Sertão" é exibido em Fortaleza nesta terça-feira, 13, no Cinema do Dragão. O documentário investiga a trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, explorando sua dualidade como bandido e herói popular. A obra analisa sua reputação temida e impiedosa em contraste com a força duradoura de seu legado cultural.

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com





Para conferir

Uma das possibilidades de entretenimento com conexão com a natureza é o Arvorar, inaugurado em dezembro e segundo parque do Beach Park. Localizado em Aquiraz, o complexo visa unir entretenimento, educação ambiental e conservação das espécies. Há aviários nos quais o público pode observar cerca de 250 animais.

Arvorar (av. José Jorge Vieira, 100 - João de Castro, Aquiraz) Quanto: a partir de R$ 79; vendas no site





Show de Humor

O Piadaria Comedy Club oferece programação com diferentes nomes do humor nesta terça-feira, 13. Sobem ao palco os humoristas Aluísio Junior, Dona Fransquinha, Roberto Rizzo ("TikToker") e Seu Sérgio ("O Hétero"). A casa abre às 20 horas e os shows começam às 20h30min.

Piadaria Comedy Club (rua Osvaldo Cruz, 01 - loja 2 - Meireles) Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); R$ 35 (antecipado)

R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); R$ 35 (antecipado) Reservas pelo WhatsApp (85) 987288637; bilheteria no local abre às 17 horas