Ministra diz que prova do CNU pode ter nova data em duas semanas

Foto: © Valter Campanato/ Agência Brasil Ministra diz que prova CNU pode ter nova data definida em duas semanas

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse que a nova data de aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) deve ser definida em duas semanas. Ela ressalta que é preciso garantir que o Rio Grande do Sul esteja em condições, como o restante do país, para que seja realizada a prova.

O cancelamento da prova, que estava marcado para acontecer hoje, 5 de maio, foi cancelado devido às fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a ministra, a prova deve acontecer entre maio e julho.

"Eu acho que em duas semanas a gente vai ter uma nova data para a prova CNU. Não posso afirmar no momento a data porque realmente depende muito das condições. Precisamos saber quando os locais de provas estarão disponíveis e normalizados para que possamos aplicar a prova", ressalta a ministra.

O Governo Federal informou que o objetivo do adiamento do concurso é garantir que todos inscritos possam realizar as provas nas mesmas condições em todo o país e que o resultado tenha respaldo jurídico necessário.(Agência Estado)