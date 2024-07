Casal vítima de incêndio era dono de empresa na Paraíba

Foto: Reprodução/Instagram/T&K Vítimas eram proprietárias da empresa metalúrgica T&K, localizada no estado da Paraíba

O casal que morreu após um incêndio no Hotel Iracema Travel, na avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na madrugada deste sábado, 27, era proprietário da empresa metalúrgica T&K, localizada no estado da Paraíba. As vítimas foram identificadas como Tarcisio Pires Silva e Karina Carla Silveira Sposito.

Por meio das redes sociais, a empresa, responsável pela fabricação de artigos em aço para supermercados e escritórios, lamentou a morte dos proprietários. "Perdemos não apenas líderes exemplares, mas também amigos queridos que sempre nos inspiraram com a sua dedicação", disse a empresa em nota de pesar.

O estabelecimento comercial ressaltou que as atividades na empresa devem continuar. De acordo com populares, as vítimas eram de João Pessoa, na Paraíba, e estavam hospedados no apartamento que incendiou. Ainda não há informações do que causou o início das chamas no local. Uma cadela também morreu no interior do apartamento, assim como Karina.

Para tentar fugir das chamas, Tarcísio pulou do 10º andar do hotel, mas morreu após atingir o térreo onde estavam localizadas as grades de proteção da edificação. Um vídeo gravado por populares registrou o momento em que o paraibano pula da janela do apartamento. O POVO opta por não divulgar as imagens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) chegou ao local por volta das 2h06min. Aproximadamente 2 mil litros de água foram usados para apagar as chamas, além do auxílio de extintores de incêndio. No local, diversos móveis e eletrodomésticos como camas, ar-condicionado, televisão, bem como o reboco, portas e janelas foram consumidos pelas chamas.

O POVO teve acesso ao certificado de conformidade do hotel, expedido no ano de 2023, com validade até 2025. O documento é emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), após vistoria nas edificações para análise de riscos de incêndio.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso ficará a cargo da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A Defesa Civil de Fortaleza afirmou que o apartamento do incêndio foi interditado, bem como os imóveis vizinhos, e os imóveis acima e abaixo do sinistro. Ao todo, sete estadias foram evacuadas.