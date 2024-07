Duas pessoas são mortas a tiros após ataque de facção criminosa em Fortaleza

Foto: SAMUEL SETUBAL POLÍCIA Militar e Perícia Forense fizeram os primeiros levantamentos sobre morte do casal

Um ataque da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) registrado na noite da última sexta-feira, 26, na região da Praia do Futuro II, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, resultou na morte de dois homens. Informações preliminares apontam que o crime aconteceu na região dominada pela organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Um rapaz de 19 anos morreu no local e a outra vítima, de 29 anos, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Praia do Futuro, mas não resistiu aos ferimentos. Uma terceira pessoa foi baleada, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e fizeram as primeiras investigações sobre o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção Individual (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A população pode contribuir repassando informações, com garantia de sigilo e anonimato: Disquedenuncia: 181