Tremores são registrados neste sábado, em Sobral e Meruoca

Foto: Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Tremor de terra foi registrado na cidades de Meruoca e em Sobral na manhã deste sábado, 27

Tremores foram registrados em duas cidades na microrregião da Meruoca - Meruoca e Sobral - neste sábado, 27 de julho, por volta das 12h24min.

A magnitude preliminar do evento foi calculada em 1,7 mR (gradação da Escala Richter), segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis). O sismo foi sentido na região da Serra da Meruoca, próximo ao município de Sobral, mas não gerou danos ou prejuízos.

Em contato com O POVO, a Defesa Civil de Sobral relatou que moradores do bairro Padre Ibiapina relataram barulhos seguidos de tremores. No entanto, segundo o sismógrafo da cidade, o epicentro foi na cidade de Meruoca.