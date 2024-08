Ovni no Ceará?: Documento traz relatos inéditos de pilotos

Foto: Reprodução/ Brasil Escola Em 2023, dois casos de Ovnis foram registrados no Ceará

Nesta semana, o Arquivo Nacional tornou públicos novos relatos de pilotos brasileiros sobre avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs). Com cerca de 35 novos relatórios de 2023, que incluem estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, o Ceará também aparece na lista com dois casos notificados.

As informações estão salvas no Fundo Objeto Voador Não Identificado do Arquivo Nacional, que possui atualmente 967 arquivos públicos. Dentre essas pastas, 11 contêm informações sobre relatos no Ceará.

Os episódios de avistamentos em 2023 foram registrados pelo Comando de Operações Aeroespaciais da Força Aérea Brasileira (FAB). Vale salientar que o termo OVNI não significa obrigatoriamente que sejam seres de outro planeta, e sim objetos não identificados.

OVNIs no Ceará: avistamentos em 2023

O primeiro caso ocorreu no dia 18 de setembro do ano passado. Segundo o documento, mais de 10 pontos coloridos foram vistos na Praia de Uruaú, em Beberibe, no Litoral Leste. O horário relatado foi das 22 horas até o amanhecer. Os pontos brilhavam, desapareciam e reapareciam.

"É uma ocorrência que está acontecendo há cerca de 15 dias, por volta das 22h até o amanhecer. O observador tem aproximadamente 50 anos e costuma observar o céu", especificou o relatório.

O segundo avistamento foi em 21 de novembro de 2023, por volta das 6h24min e durou entre cinco e dez minutos. O avistamento foi registrado na região Sul de Fortaleza. Segundo o documento, tratava-se de um objeto no formato de caneta, de cor amarela, com dimensões entre 30 e 40 metros.

O objeto brilhante estava "voando em formação", conforme detalhado no relatório. O relato foi feito por um piloto com conhecimentos técnicos sobre aviação, meteorologia e OVNIs.