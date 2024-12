Acidente em rodovia deixa pelo menos 38 mortos em Minas Gerais

Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação COLISÃO envolveu ônibus, carreta e um carro de passeio na madrugada de ontem, em Minas Gerais

Um acidente rodoviário deixou pelo menos 38 mortos na madrugada deste sábado, 21, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A colisão envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116, segundo o Corpo de Bombeiros mineiro.

De acordo com os bombeiros, um ônibus que vinha de São Paulo com destino a Elisio Medrado (BA) estourou o pneu e chocou-se de frente contra uma carreta. Um carro, que vinha atrás do ônibus também se envolveu no acidente.

Com o choque, o coletivo se incendiou. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 22 pessoas morreram carbonizadas e presas às ferragens. Outras 13 conseguiram sair do ônibus com vida e foram encaminhadas a hospitais.

"Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio e já fizeram a retirada de 22 vítimas fatais carbonizadas e presas nas ferragens", afirma o comunicado divulgado pelos bombeiros.

Segundo os bombeiros, ainda há mais vítimas que devem ser retiradas do ônibus incendiado. Os três ocupantes do carro conseguiram sobreviver. Ainda não há informações sobre os ocupantes da carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 3 horas. A pista da rodovia foi parcialmente liberada, em sistema de pare e siga, às 10 horas.

"Ainda há mais vítimas a serem retiradas, tendo em vista que é necessário o apoio de um guincho para que possamos ter acesso a outra parte do ônibus onde se encontram mais vítimas", disse o tenente Alonso Vieira Júnior, em um vídeo divulgado pelos bombeiros na manhã de sábado.

Zema fala em "mobilização total" no auxílio às vítimas

Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) prestou solidariedade e destacou "mobilização total" no atendimento às vítimas e suporte aos familiares.

"Determinei mobilização total do Governo de Minas Gerais no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni. Nossas forças de segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência. Imediatamente, coloquei as aeronaves do Gabinete Militar do governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de trabalho e apoio para reforçar atendimento em Teófilo Otoni. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos. Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos", escreveu o governador.

Pacheco manifesta solidarização com os familiares e amigos das vítimas

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente na BR-116.

“Com profundo sentimento de tristeza, fui informado da morte de ao menos 30 pessoas em razão de um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta e um carro, na BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (21). Solidarizo-me com a dor, nesse momento difícil, dos familiares e dos amigos das vítimas”, diz a nota.