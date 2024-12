Com aumento médio de 5,8% na gasolina, Ceará tem a maior alta do Brasil na semana

Foto: Ana Luiza Serrão Patamar de preço dos combustíveis em Fortaleza subiu na última semana, bem acima da média nacional

O valor médio da gasolina saltou 35 centavos na semana que se encerra neste sábado, 7, no Ceará. Os dados fazem parte da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

(Veja as variações de preços de todos os combustíveis abaixo).

Além da gasolina, todos os demais combustíveis pesquisados apresentaram alta no preço médio.

O preço médio da gasolina nos postos de combustível do Estado subiu 5,82%, saindo de R$ 6,01 para R$ 6,36. O valor variou entre o mínimo de R$ 5,49 e o máximo de R$ 6,99.

Além da gasolina, o preço médio do diesel também subiu, para R$ 6,30, enquanto era R$ 6,23 na semana passada, variando entre o mínimo de R$ 5,99 e o máximo de R$ 6,69.

O preço médio do etanol também subiu para R$ 4,86, enquanto era R$ 4,78 na semana passada. Os motoristas cearenses encontraram os valores variando entre R$ 4,19 e R$ 5,66 nas bombas dos postos.

No caso do Gás Natural Veicular (GNV), o preço médio subiu de R$ 4,89 para R$ 5,02 em uma semana. Os preços variaram entre R$ 4,85 e R$ 5,29.

Já o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - o gás de cozinha em botijão de 13 kg - registrou preço médio de R$ 104,70. Na semana passada, o preço era R$ 104,49. Nesta semana, os preços variaram entre R$ 95 e R$ 123.

Ao O POVO, o assessor de Economia do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), Antônio José Costa, explica que o aumento se deve à alta demanda do mercado cearense por combustíveis de origem importada, já que só a Petrobras não consegue atender ao volume de combustível consumido.

Com o aumento do patamar de cotação do dólar frente ao real, Antônio José diz que os importadores de combustíveis têm repassado aumentos desde as refinarias. Ainda segundo o assessor do Sindipostos, o repasse direto de 35 centavos em uma semana indica que o mercado estava represando preços até o momento em que não foi mais possível segurar o aumento.

"O dólar, infelizmente, passou de R$ 6. Como o mercado é muito competitivo, os preços ficam muito tempo represados. O vendedor segura a margem, segura até onde pode. Mas aí o fornecedor aumentou e você não pode vender com prejuízo", afirma.

Movimentação de preços da gasolina em outros estados é distinto do Ceará

A movimentação de preços da gasolina no Ceará é diferente do observado nos demais estados do País e no Distrito Federal.

Sem o reajuste semanal feito no Ceará, o aumento médio da gasolina nos postos de combustível do Brasil foi de 0,38%.

Nas médias de preços estaduais, há o caso de quatro estados em que os preços não variaram na semana, além de sete estados que apresentaram variação negativa.

Além do Ceará, apenas Rio Grande do Norte (+4,63%), Maranhão (+1,89%) e Paraíba (1,62%) tiveram aumentos médios superiores a 1%.

Movimento no mercado de importação não justifica aumento

Os aumentos médios observados nos preços dos combustíveis no Ceará ocorrem em desacordo ao observado no mercado brasileiro, conforme o relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicon).

A entidade faz o acompanhamento dos preços comparando os valores comercializados dos combustíveis na saída das refinarias da Petrobras e privadas.

No fechamento desta semana, a Abicon destacou que com a "ligeira redução" do dólar frente o real e a estabilidade nos preços de referência da gasolina e do diesel no mercado internacional, "o cenário de preços está abaixo da paridade para o óleo diesel e para gasolina".

Confira os preços dos combustíveis no Ceará (1º/12 a 7/12)

Gasolina

Preço médio: R$ 6,36 (R$ 6,01 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,49

Preço máximo: R$ 6,99

Preço médio: R$ 4,86 (R$ 4,78 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 4,19

Preço máximo: R$ 5,66

Preço médio: R$ 6,30 (R$ 6,23 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,99

Preço máximo: R$ 6,69

Preço médio: R$ 5,02 (R$ 4,89 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 4,85

Preço máximo: R$ 5,29

Preço médio: R$ 104,70 (R$ 104,49 na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 95

Preço máximo: R$ 123

Fonte: ANP

