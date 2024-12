Equipe de Naumi cita atraso em obras de pontes em Caucaia e aponta riscos durante quadra chuvosa

Foto: FÁBIO LIMA NAUMI Amorim, prefeito eleito de Caucaia.

Representantes da transição do prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), manifestaram preocupação com questões de infraestrutura em áreas de determinadas comunidades do município. A equipe do gestor eleito alega ter identificado problemas em obras de construção de pontes nas comunidades do Picuí, São Miguel e Cristalinas e cobra a atual gestão, do prefeito Vítor Valim (PSB).

Segundo os representantes da futura gestão, a proximidade da quadra chuvosa no Estado pode gerar problemas de alagamentos em áreas de risco, além de provocar impactos no turismo do Cumbuco, um dos principais pontos da orla de Caucaia. A equipe de Naumi relata que a empresa contratada para fazer as pontes estaria com pagamentos em atraso e dificuldades em manter o ritmo das atividades e reforça que a finalização das obras, antes do início da quadra chuvosa, poderia prevenir transtornos.

“Em Cristalinas, na Barra do Cauípe, a conclusão da ponte estava prevista para fevereiro. Com o atraso, não será possível cumprir o prazo. Em caso de fortes chuvas, o acesso de veículos até a área ficará prejudicado”, apontou a equipe de transição do prefeito eleito, reforçando que uma eventual dificuldade de acesso ao local refletiria em prejuízos à economia local, afetando bugueiros, comerciantes e donos de barracas de praia.

Em outros pontos, a preocupação se dá devido a áreas de risco. A futura gestão aponta “falta de ações de limpeza de recursos hídricos, agravada pela não conclusão das obras das pontes de Picuí e São Miguel", projeta que não haverá conclusão das obras antes da quadra chuvosa e lembra de problemas causados por alagamentos recentes na região.

“Dois dos principais pontos de alagamento de Caucaia são as comunidades São Miguel e Conjunto Metropolitano (Picuí). Com os alagamentos deste ano, a água invadiu residências e famílias relataram perdas de comida, móveis e documentos. Durante as visitas realizadas pela equipe de transição do prefeito eleito, famílias relataram apreensão”, destaca.

O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Caucaia para solicitar um posicionamento sobre os apontamentos levantados pela equipe de transição do prefeito eleito. A assessoria do órgão informou que entraria em contato com o secretário da Infraestrutura, André Daher, e retornaria à reportagem com encaminhamentos. A matéria será atualizada caso haja resposta.

A transição em Caucaia é uma das que tem registrado certa dificuldade entre as equipes da atual gestão e do prefeito eleito. No último dia 11, o prefeito Vitor Valim disse que encerraria sua gestão sem fazer dívidas e defendeu a condição na qual passará o governo. Valim rebateu críticas do prefeito eleito Naumi, que denunciou a existência de um "rombo" nas contas públicas, também antecipada pelo atual prefeito, que disse que o prejuízo não foi feito pela sua gestão.

Órgãos de fiscalização do Estado têm acompanhado e mediado, em partes, a transição em Caucaia. Dentre eles o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). Este último disponibiliza uma ferramenta de acompanhamento de processos de transição pelo Estado. Em Caucaia, segundo dados da ferramenta do TCE, foram realizadas pelo menos quatro reuniões, registradas em atas. A última atualização é do dia 11 de dezembro.