Em festa do PT, Evandro Leitão agradece apoio nacional na campanha e diz ter vencido "filhote de Bolsonaro"

Foto: Reprodução/Youtube PT EVANDRO Leitão, prefeito de Fortaleza, falou em evento do aniversário de 45 anos do PT

Único prefeito de capital eleito pelo partido em 2024, Evandro Leitão (PT), chefe do Executivo de Fortaleza, participou do aniversário de 45 anos do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu neste sábado, 22. Sentado na primeira fila no palco, Evandro foi um dos petistas que compareceram à festa realizada no Rio de Janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compareceu ao evento, além do governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana.

Evandro foi um dos que tiveram espaço para falar diante do auditório lotado. O petista agradeceu o movimento nacional, pelas “energias emanadas” durante a campanha eleitoral em 2024. “Nós conseguimos uma grande vitória em Fortaleza vencendo o fascismo, o filho de Bolsonaro, vencendo tudo aquilo de ruim que nós não queremos para nossa sociedade”, disse.

Na época, Evandro disputou o segundo turno contra André Fernandes (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A vitória aconteceu por menos de 11 mil votos, a mais apertada da história de Fortaleza proporcionalmente. Pela polarização, a disputa virou pauta nacional com pessoas de fora do Estado declarando apoio aos candidatos.

O prefeito agradeceu também o “acolhimento” que recebeu de filiados do PT em Fortaleza. Evandro fez carreira política no PDT, mas deixou o partido rumo ao PT, chegando já com força de pré-candidato a prefeito.

O petista apontou o desafio de implementar políticas públicas. “Fortaleza que, depois de 12 anos, volta a ser administrada pelo Partido dos Trabalhadores. Fortaleza que, há 12 anos, implementou políticas públicas para juventude, na área da educação, na área da saúde. E nós, hoje, estamos resgatando isso. Descentralizando as nossas políticas e fazendo de inspiração o legado do presidente Lula”, apontou Evandro.

Este foi o segundo dia de celebrações dos 45 anos do partido e reuniu os quadros mais importantes da legenda, na região portuária do Rio de Janeiro. Além de Lula, compareceram a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), e ministros como Fernando Haddad (PT).

Em discurso, Lula se emocionou ao lembrar do acidente doméstico que sofreu no Palácio da Alvorada, quando escorregou dentro do banheiro e feriu com gravidade a parte de trás da cabeça. O presidente disse que sua saúde está em perfeito estado.

“Sinceramente, foi o momento mais delicado da minha vida, os médicos chegaram a dizer que eu poderia ter entrado em coma. Chegaram a dizer que eu poderia morrer por causa disso, e graças a Deus, ontem eu fui fazer os exames, e o Lulinha está 100%”, garantiu.

“Eu estou mais vivo do que nunca, mais forte do que nunca, e quem quiser me derrotar vai ter que ir para um lugar que a gente sabe combater, que é na rua, conversando com o povo, conversando com mulheres, conversando com homens, organizando as pessoas, porque a gente não veio de forma temporária, a gente veio para mudar a história do Brasil”, disse ainda.