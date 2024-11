Escola de Gastronomia promove atividades pelo Dia Mundial do Veganismo

Em celebração ao Dia Mundial do Veganismo, nesta sexta-feira, 1º, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) promove uma programação especial com roda de conversa e aula sobre o movimento cruelty-free. Participam deste evento a chef Ana Mota; Eliziane Alencar, CEO da Advance e colunista do O POVO; a nutricionista vegana Sara Ortins, e a confeiteira Carolina Borges, chef do Borges Baker.

"A data foi instituída pela Vegan Society, na década de 1990, como uma forma de conscientizar a sociedade a respeito da importância do veganismo", explica Sara, que aponta a urgência da causa devido à emergência climática no planeta.

Ela continua: "Precisamos ter atenção também aos animais, que são mortos de forma totalmente desnecessária, estão ferindo seus direitos de seres sencientes. A gente não pode definir sobre a vida e a morte desses animais e nem como isso é feito também".

Na palestra desta sexta-feira, Sara vai destacar o aspecto nutricional de pessoas veganas, que, na dieta, é chamado de vegetariano estrito. "Ela traz muitos benefícios, principalmente em relação ao aumento de ingestão de fibras, o que consequentemente melhora nossa saúde intestinal, melhora a nossa microbiota intestinal. Essa dieta reduz riscos de constipação e inflamação", detalha.

A nutricionista destaca ainda que a alimentação inteiramente vegetal é rica em fitoquímicos e antioxidantes, o que reduz riscos cardiovasculares e reduz colesterol, além de trazer benefícios para a pele e ajudar no desenvolvimento da serotonina em atividades físicas.

"Alguns dizem ter medo de aderir a uma alimentação vegetariana por achar que vão ter alguma deficiência, mas, na verdade, a alimentação vegetariana estrita é apta para todas as pessoas, seja gestantes, primeira e segunda infância, adolescentes, adultos, idosos e atletas de alto rendimento", pontua a profissional de saúde.

Para participar da programação gratuita sobre veganismo, que acontece na Escola de Gastronomia Social, das 8h30 às 12h, é necessário se inscrever no site da instituição.