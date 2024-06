Fortaleza empata com o Atlético-MG, gols perdidos e Ponte Preta x Ceará

No FutCast desta segunda-feira, 24, Rangel Diniz, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentarão o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Fortaleza, jogo de muitos gols perdidos pelo Tricolor do Pici. O trio ainda vai comentar sobre o confronto entre Ponte Preta e Ceará, nesta terça-feira, 25.O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.