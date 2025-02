Clássico-Rei: Fortaleza 1x2 Ceará; Vojvoda x Condé e Mugni destaque | FutCast

No FutCast desta segunda-feira, 10, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentarão o resultado do primeiro Clássico-Rei do ano, que terminou com vitória do Ceará. O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.