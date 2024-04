Evandro com maioria e Luizianne reivindica vitória: o rumo do PT em Fortaleza

O PT elegeu os 200 delegados que, nodia 21 de abril, irão formalizar quem será o candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. Salvo monumental reviravolta, o escolhido será o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. As quatro chapas que o apoiam receberam 59% dos votos. A chapa que apoia Luizianne Lins teve 29%, a maior votação individual. Por isso, a ex-prefeita reivindicou a vitória e cobrou respeito à maioria obtida por ela. Luizianne reclamou ainda de "interferências externas", que, segundo ela, "invadiram a integridade dos processos internos". Os rumos do PT na eleição municipal são o tema do episódio #279 do podcast Jogo Político.