A batalha das máquinas nas eleições e o espaço da direita

Depois de uma década de alinhamento, Fortaleza volta a ter as máquinas administrativas do Estado e do Município em lados opostos na disputa municipal. O episódio #280 do podcast Jogo Político discute quem leva a melhor na batalha das máquinas. E as chances de Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL) ou outro candidato romper a possível polarização