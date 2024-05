Show da Madonna, desastre no Sul e eleições municipais em Fortaleza

O cenário eleitoral de Fortaleza praticamente se definiu com o acordo na Federação Psol-Rede, que lançará Técio Nunes (Psol) a prefeito e Cindy Carvalho (Rede) como vice. Os dois eram pré-candidatos a prefeito. Com isso, todas as principais forças já se decidiram. O prefeito José Sarto (PDT) disputará a reeleição. À esquerda, terá oposição de Evandro Leitão (PT) e de Técio. À direita, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo) dividem espaço. O Jogo Político episódio #283 analisa o cenário e as perspectivas para a disputa. E trata também dos assuntos do fim de semana: o show de Madonna, que arrepiou os conservadores, e a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.