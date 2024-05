Sarto contra Evandro nas redes e as pesquisas sobre Lula

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), trocaram críticas nas redes sociais sobre ônibus na Capital, taxa do lixo e aumento do ICMS. Os dois pré-candidatos na eleição de outubro monopolizam o debate, embora não liderem as pesquisas. Ficam atrás de Capitão Wagner (União Brasil). Este é tema do episódio #284 do Jogo Político, que discute também as recentes pesquisas sobre o governo Lula e as eleições 2026.