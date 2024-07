Como o bolsonarismo reage ao palanque compartilhado com Ciro Gomes

Além dos questionamentos a Ciro Gomes (PDT), a aparição em palanque ao lado dos bolsonaristas no Cariri, Ceará, causou incômodos também no campo da direita. Presidente do PL estadual, o deputado Carmelo Neto, que estava no ato com Ciro, justificou a postura e sinalizou a disposição do partido de fazer composições para derrotar o PT. Este é o tema do Jogo Político #296, que irá ao ar nesta quarta-feira, 24 de julho, ao vivo.