Convenções no Ceará começam com Ciro em palanque com bolsonaristas e ex-inimigo

O período de convenções partidárias começou quente no Ceará, com destaque para o Cariri. Chamou atenção a presença de Ciro Gomes (PDT) em palanque com bolsonaristas em Juazeiro do Norte, em apoio a Glêdson Bezerra (Podemos). No Crato, apesar de o partido está na coligação do petista André Barreto, Ciro foi à convenção prestar apoio a Dr. Aluízio (União Brasil). Apareceu ao lado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), com quem já trocou pesadas ofensas públicas. O início das convenções é o assunto principal do Jogo Político #294.