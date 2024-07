PL intervém para evitar aliança com PT no Interior do Ceará

O presidente do PL no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, anunciou intervenção para anular a comissão provisória do partido no município de Ipueiras. A direção local do PL pretendia se aliar ao PT na eleição municipal. Carmelo disse que isso não será admitido em nenhum município. Alianças com o PDT, contudo, não sofrem restrição, como é o caso em Juazeiro do Norte. As alianças pelo Ceará são o assunto do Jogo Político episódio #295. O episódio discute também as relações na direita em Fortaleza. O deputado Danilo Forte (União Brasil), escolhido coordenador da campanha de Capitão Wagner (União Brasil), disse que o senador Eduardo Girão (Novo), também pré-candidato a prefeito, tem divida de gratidão com Wagner, que foi determinante para elegê-lo senador em 2018.