Debate das eleições 2024 em Fortaleza. Pontos altos e baixos

Os primeiros debates das eleições 2024 ocorreram na noite de quinta-feira, 8, em várias capitais do Brasil, realizados pela TV Band. Em Fortaleza, houve propostas curiosas, troca de críticas duras e até de camisa. No Piauí, o prefeito chegou a dar cabeçada em adversário. A análise do primeiro debate em Fortaleza e a pincelada pelo cenário Brasil afora é tema do Jogo Pollítico episódio #308. Até o fim das eleições, haverá Jogo Político de segunda a sexta-feira, ao vivo sempre às 14 horas e disponível nas plataformas de áudio.