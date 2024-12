Novas pesquisas e empate técnico entre Evandro e André: quem vai ganhar? | Jogo Político #363

Pesquisa Real Time Big Data sobre a eleição para prefeito de Fortaleza, divulgada nesta sexta-feira, 25, trouxe empate técnico entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). O candidato do PT tem 51% dos votos válidos. O do PL, 49%. Em votos totais, Evandro tem 47%, André tem 45%. A dois dias da escolha do próximo prefeito de Fortaleza, o Jogo Político #363 debate as tendências das pesquisas, o que pode acontecer até domingo e projeta o que esperar do resultado da eleição. Até o fim das eleições, haverá Jogo Político de segunda a sexta-feira, ao vivo sempre às 14 horas e disponível nas plataformas de áudio.