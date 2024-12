A relação de Cid Gomes com o PT e o futuro do governo Elmano

Após aliados falarem de rompimento de Cid Gomes (PSB) com o governador Elmano de Freitas (PT), o senador deu declarações que deixaram mais dúvidas que certezas. Muitas conversas ocorreram ao longo da semana. O Jogo Político #369 analisa os desdobramentos do fato que pode transformar a política do Estado. O episódio comenta ainda o inquérito sobre o plano de golpe e o envolvimento de Jair Bolsonaro (PL)