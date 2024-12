Aldigueri eleito na Assembleia e as sequelas na aliança

Na eleição de mesa diretora mais agitada, nos bastidores, dos últimos tempos, a chapa liderada por Romeu Aldigueri (PDT) foi eleita nesta segunda-feira, 2. Sem os votos de expoentes do bolsonarismo. Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes (PL), votou contra, e Carmelo Neto (PL) não compareceu. A eleição da mesa diretora e o rescaldo para a base do governador Elmano de Freitas (PT) são temas do Jogo Político #372