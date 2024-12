Cid Gomes rompe com governo Elmano e vira do avesso a política do Ceará

O senador Cid Gomes (PSB) anunciou o rompimento com o governo Elmano de Freitas (PT) e provocou um rebuliço político no Estado. Aliados estão em dúvida sobre o futuro do grupo, enquanto petistas agem para tentar conter a crise. Este é o assunto principal do Jogo Político #368