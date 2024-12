Cid vence queda de braço com Elmano

Após uma semana de crise, com ameaça de rompimento de Cid Gomes (PSB) com o governador Elmano de Freitas (PT), Fernando Santana (PT) retirou a candidatura a presidente da Assembleia Legislativa e abriu espaço para um acordo em torno de Romeu Aldigueri (PDT), atual líder do governo. Os desdobramentos da disputa e os bastidores do acordo são o assunto do Jogo Político #370