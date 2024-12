O que muda no governo Elmano e o que sinaliza o governo Evandro

O governador Elmano de Freitas (PT) mudou secretários, assessores e dirigentes, desde o núcleo palaciano até os espaços políticos dos principais aliados — o grupo do senador Cid Gomes (PSB), com quem houve recente crise, e o PSD. Já o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apresentou os resultados dos trabalhos da transição e apontou dívidas de R$ 400 milhões com fornecedores. Esses são assuntos do Jogo Político #388.