Os maiores problemas que aguardam o prefeito Evandro

O prefeito Evandro Leitão (PT) definiu como uma das primeiras ações o fim da taxa do lixo. Pretende ainda ampliar a gratuidade estudantil nos ônibus para o fim de semana e aumentar o tempo de atendimento médico nos postos. Porém, receberá uma Prefeitura com problema de caixa cujo tamanho a transição ainda não sabe. E uma saúde com problemas para manter o funcionamento atual. Este é o tema do Jogo Político #374.