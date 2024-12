PT quer também a Assembleia e a transição em Fortaleza

A base do governador Elmano de Freitas (PT) escolheu Fernando Santana para concorrer a presidente da Assembleia Legislativa, em mais uma cadeira que deve ser ocupada pelo PT. O rumo da disputa pelo comando do Poder Legislativo do Ceará é tema do Jogo Político #367, que discute também o processo de transição em Fortaleza