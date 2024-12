Secretariado de Evandro, agrotóxicos por drones e Onélia no TCE

A semana política foi alucinante, com quase todo o secretariado de Evandro Leitão (PT) anunciado, polêmicas na Câmara Municipal, com mudança em áreas verdes e aumento salarial dos vereadores. Também na Assembleia Legislativa, com aprovação da pulverização aérea de agrotóxicos por drones, rapidamente sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT). E ainda a posse de Onélia Santana no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Todos assuntos no Jogo Político #377