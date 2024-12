Semana tem Bolsonaro indiciado, Haddad, transição em Fortaleza, mesa da Assembleia e emendas

A semana foi agitada na política de Brasília, com o polêmico pacote fiscal do governo Lula, anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E também pelo indiciamento dos acusados de um plano de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em Fortaleza, os trabalhos da transição prosseguem, com turbulências, relacionadas principalmente ao Instituto José Frota (IJF). Houve também reuniões do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) com a bancada federal para discutir as emendas de bancada. Estes são assuntos do Jogo Político #371, que faz o balanço da semana na política