Partilha política do governo Evandro e ranking de prefeitos no Brasil | Jogo Político #391

Pesquisa AtlasIntel aponta a avaliação dos prefeitos das capitais brasileiras ao final de 2024. O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ficou em 22º entre 26 capitais. Este é um dos temas do Jogo Político #391, que aborda também as forças políticas que têm mais espaço no governo Evandro Leitão (PT), inclusive quem votou em André Fernandes (PL).