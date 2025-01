Prefeitos empossados, prefeito preso e prefeito foragido: começo das gestões pelo Ceará | Jogo Político #390

Os novos prefeitos já tomam as primeiras ações após a posse. Evandro Leitão em Fortaleza e Oscar Rodrigues em Sobral encaminham projeto para acabar com a Taxa do Lixo. Glêdson Bezerra, de Juazeiro do Norte, participa de evento com Elmano de Freitas e contorna mal-estar. Porém, houve prefeitos que não tomaram posse por motivos judiciais. Em Choró, Bebeto Queiroz está foragido. Em Santa Quitéria, o prefeito Braguinha foi preso antes de assumir. O cargo foi passado ao filho dele, presidente da Câmara Municipal. A movimentação das prefeituras no começo do ano é o tema do Jogo Político #390.