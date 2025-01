Quem subiu e quem desceu na política do Ceará em 2024? Quem promete para 2025? | Jogo Político #389

No último Jogo Político do ano de 2024, a gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) ainda define as últimas, e fundamentais, peças. O episódio analisa os desdobramentos mais recentes e faz um balanço político do ano. Quem se fortaleceu e quem saiu enfraquecido?