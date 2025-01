Fim da Taxa do Lixo e os primeiros sinais do governo Evandro

De forma unânime, mas não sem atritos, a Câmara Municipal aprovou o fim da Taxa do Lixo em Fortaleza. A medida teve votos da base e da oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT). A extinção ocorre pouco mais de dois anos após a criação, na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). A votação e os primeiros sinais emitidos pela gestão Evandro são o tema do Jogo Político #392