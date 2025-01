Volta de André Fernandes e exonerações de Evandro

André Fernandes (PL) reassumiu o mandato de deputado federal após meses de licença. Em paralelo, Evandro Leitão exonera funcionários egressos da gestão José Sarto (PDT), enquanto faz nomeações. As movimentações políticas no Ceará são assunto do Jogo Político #394